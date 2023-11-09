Испанские СМИ заявляют, что Артем Довбик уже в ближайшее время может сменить клуб в Ла Лиге.

Украинский форвард Артем Довбик мощно начал сезон в Жироне, чем заинтересовал одного из грандов Ла Лиги – на футболиста претендует мадридский Атлетико. Об этом пишет El Gol Digital.

Довбик дважды попал в команду недели Ла Лиги после феерии в матче Осасуна – Жирона

По данным источника, "матрасники" активно следят за форвардом после его удачного дебюта в Ла Лиге.

Отмечается, что Жирона готова рассматривать предложения от 30 миллионов евро – Довбик перебрался в каталонский клуб летом за 8 миллионов евро.

К слову, после 12 туров Жирона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая Реал на 2 очка. В активе Довбыка 12 матчей в нынешнем сезоне, где он забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

Реал расписал ничью с Райо Вальекано, потеряв первое место – Довбик и Цыганков захватили единоличное лидерство в Примере