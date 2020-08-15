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Довбик озвучил амбициозные планы СК Днепр-1 на сезон

20:13 - Читати українською
Довбик озвучил амбициозные планы СК Днепр-1 на сезон
Артем Довбик / фото СК Днепр-1

Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик поделился впечатлениями от товарищеского поединка против Александрии и назвал цели команды на будущий сезон.

"Чувствую себя прекрасно. Провели два хороших матча против серьезных соперников. Так что готовимся, набираем форму, и считаю, что уже скоро будем в оптимальных кондициях готовы к сезону.

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Как удается наладить связи с партнерами? Все хорошо. Постепенно уже настраиваем комбинационный футбол, а с партнерами я чувствую себя отлично. Конечно, через матчи мы будем постепенно добавлять, лучше друг друга понимать и взаимодействовать на поле. Думаю, что со временем все это будет лучше и лучше, так что смотрим только вперед.

Нам поставили задачу на сезон попасть в еврокубки, что мы и постараемся сделать. А мои личные амбиции – это помогать команде, забивать голы, отдавать результативные передачи, в общем все, что требуется от игры форварда", – поделился Довбик в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Добавим, что спарринг днепрян с Александрией завершился нулевой ничьей.

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