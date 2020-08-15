Динамо – Полесье: Шапаренко эффектно положил 4-й гол – онлайн-трансляция 3-го засекреченного матча перед стартом УПЛ

Товарищеский матч 15 августа 2020

Динамо – Полесье – 4:0 (LIVE, перерыв)

Голы: Супряга, 12, 37, Буяльский, 24, Шапаренко, 45+1

Динамо: Бойко – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук (к) – Цитаишвили, Буяльский, Шапаренко, Де Пена – Супряга

Запасни: Бущан, Вивчаренко, Забарный, Дуэлунд, Андриевский, Леднев, Булеца, Соль, Жерсон Родригес

Полесье: Маханьков, Бринько, Швець, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Даудов, Савошко, Повалий, Галенков, Галенко

Житомирский клуб занял второе место в досрочно завершенном сезоне Второй лиги (группа А). Последняя товарищеская встреча команд состоялась более чем год назад еще при Хацкевиче. Полесье сенсационно било Динамо, которое вышло на игру в ослабленном составе и с форвардом Олимпика на просмотре, который в итоге не подошел ко двору. Что было дальше, мы все знаем. Белорусский наставник не прошел квалификацию ЛЧ и был уволен.

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Это третий матч Луческу с Динамо. После разгромной победы над Вересом (бронзовым призером той же зоны Второй лиги) пришло заслуженное поражение от 4-й команды УПЛ. Все эти спарринги держали в тайне за семью замками, не сделав традиционной для всех остальных лет онлайн-трансляции (на YouTube) и сегодня. Удивительная ситуация, ведь некоторые известные журналисты уверяли, что случай с Вересом – лишь временное явление. За ходом и результатом игры вы сможете следить в онлайн-трансляции "Футбол 24" в этой новости (не забывайте обновлять страницу).

Уже 21 августа официальный старт нового сезона Динамо в Киеве сыграет с Олимпиком в 1-м туре УПЛ 2020/21. Луческу, похоже, понемногу вырисовывает свою основу. По крайней мере вся экспериментальная защита – та же, что и в старте против Десны. Сидорчук, Буяльский, Цитаишвили и Супряга также сохранили место в основе. Шапаренко, Де Пена и Бойко, как и Леднев, Дуэлунд, Булеца и Бущан пока балансируют между стартом и запасом. Отмечаем появление экс-голкипера Динамо Маханькова в составе команды Шищенко.

В лазарете команды Луческу до сих пор квартет основной обоймы защитников: Бурда, Шабанов, Миколенко, Попов. Также из-за различного рода повреждений не могут помочь лидеры атаки и средней линии Цыганков, Вербич и Шепелев. У Вантуха и Русина самоизоляция из-за коронавируса. Кадири загадочно исчез где-то между Конча-Заспой и Россией. Гармаш, хоть и вернулся в Динамо, не попадает даже в заявку на спарринг. Старт игры без моментов. Полесье, которое будет играть в Первой лиге с нового сезона, даже больше действует с мячом.

Как только киевляне перехватили инициативу, как Супряга отличился, став единственным динамовцем, забившим в межсезонье 2 гола. Принял дальний пас Кендзеры и реализовал выход на ворота с острого угла. Любит Владислав выходцев из Второй лиги. Де Пена сначала завел атаку сам, но Буяльский не попал с нескольких метров после паса Супряги. А еще спустя 3 минуты Карлос уже сам должен был решать после хорошего прохода Шапаренко, и снова неточный выстрел. Полесье просто не видно после пропущенного мяча. Караваев попытал удачу, удар заблокировали.

Буяльский удвоил преимущество на 24-й минуте. Цитаишвили в разрез, Супряга в центр на одинокого партнера – расстрел и 2:0. Моментами киевляне успокаиваются, отдавая инициативу сопернику, который неплохо прессингует. Угловой Полесья едва не завершился контрвыпадом. Маханьков очень далеко вышел из ворот и не позволил отличиться Цитаишвили, который уже включал свою фирменную скорость. У Супряги дубль плюс ассист. На этот раз Тымчик головой с центра поля вывел главного снайпера киевлян на свидание с голкипером. Цитаишвили едва не помог Владиславу оформить хет-трик. Решение отдать пас, а не бить с острого угла, себя не оправдало. Шапаренко заработал штрафной и сам же классно пробил метров с 20. Полный погром.