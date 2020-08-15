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Заря вырвала победу у Мариуполя в контрольном матче

19:34 - Читати українською
Заря вырвала победу у Мариуполя в контрольном матче
Заря – Мариуполь / фото ФК Заря

Луганская Заря на последних минутах победила Мариуполь в товарищеском матче. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Заря
2
2 : 1
1
Мариуполь
17:30 15:08:2020
завершено
 

Товарищеский матч

Заря – Мариуполь – 2:1

Голы: Лунев, 11, Перович, 88, – Кулаков, 15

Луганчане повели в счете уже на 11 минуте, когда Лунев выскочил один на один с голкипером и уверенно его переиграл. Однако, Кулаков уже через 4 минуты выровнял положение. Первый тайм завершился при достаточно спокойной игре, а после перерыва команды немного активизировались.

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В последней десятиминутке Шевченко дважды спас Зарю от выстрелов Мишнева. А на последних минутах луганчане усилиями Перовича вырвали победный результат и завершили сборы на мажорной ноте.

Напомним, что новый сезон украинского первенства начнется уже на следующей неделе матчем Олимпик – Динамо.

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Теги
Заря Заря Мариуполь Мариуполь Товарищеские матчи Заря - Мариуполь
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