Довбик озвучив амбітні плани СК Дніпро-1 на сезон

"Почуваюся чудово. Провели два хороших матчі проти серйозних суперників. Так що готуємося, набираємо форму, і вважаю, що вже скоро будемо в оптимальних кондиціях готові до сезону.

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Як вдається налагодити зв’язки з партнерами? Все добре. Поступово вже налаштовуємо комбінаційний футбол, а з партнерами я почуваюся відмінно. Звичайно, що через матчі ми будемо поступово додавати, краще один одного розуміти і взаємодіяти на полі. Гадаю, що з часом все це буде краще і краще, так що дивимося тільки вперед.

Нам поставили завдання на сезон потрапити у єврокубки, що ми і будемо намагатися зробити. А мої особисті амбіції – це допомагати команді, забивати голи, віддавати результативні передачі, загалом усе, що вимагається від гри форварда", – поділився Довбик в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Додамо, що спаринг дніпрян з Олександрією завершився нульовою нічиєю.

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