toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІОН БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ

Довбик озвучив амбітні плани СК Дніпро-1 на сезон

20:11 - Читать на русском
Довбик озвучив амбітні плани СК Дніпро-1 на сезон
Артем Довбик / фото СК Дніпро-1

Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик поділився враженнями від товариського поєдинку проти Олександрії та назвав цілі команди на майбутній сезон.

"Почуваюся чудово. Провели два хороших матчі проти серйозних суперників. Так що готуємося, набираємо форму, і вважаю, що вже скоро будемо в оптимальних кондиціях готові до сезону.

Зоря вирвала перемогу в Маріуполя в контрольному матчі

Як вдається налагодити зв’язки з партнерами? Все добре. Поступово вже налаштовуємо комбінаційний футбол, а з партнерами я почуваюся відмінно. Звичайно, що через матчі ми будемо поступово додавати, краще один одного розуміти і взаємодіяти на полі. Гадаю, що з часом все це буде краще і краще, так що дивимося тільки вперед.

Нам поставили завдання на сезон потрапити у єврокубки, що ми і будемо намагатися зробити. А мої особисті амбіції – це допомагати команді, забивати голи, віддавати результативні передачі, загалом усе, що вимагається від гри форварда", – поділився Довбик в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Додамо, що спаринг дніпрян з Олександрією завершився нульовою нічиєю.

Динамо розбомбило Полісся у третьому матчі Луческу – Супряга організував 3 голи

blog_ava
Як Мессі переживав фіаско Барселони від Баварії – кадр дня
12:06
10426
Теги
Артем Артем Довбик СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
55
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?