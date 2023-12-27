Украинец начинал сезон в роли "джокера" и получал травму, поэтому успел наиграть в Ла Лиге всего 1048 минут. Это не помешало Довбику отличиться 11 голами, то есть забивать каждые 96 минут, посчитал Sport.es.

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По этому показателю украинский легионер Жироны является абсолютным лидером чемпионата Испании. Преследователи не укладываются даже в 100 минут на гол. Второе место занимает фантастический Джуд Беллингем, которому нужно 106 минут для результативного удара. Тройку замыкает Борха Майораль из Хетафе (120 минут).

Напомним, что "чистую" гонку бомбардиров Ла Лиги возглавляет Беллингем с 13 голами. У Майораля 12 мячей, а Довбик делит третье место с Гризманном – по 11. У Артема будет шанс улучшить статистику 3 января, когда Жирона будет принимать Атлетико.

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