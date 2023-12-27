Українець починав сезон у ролі "джокера" і отримував травму, тому встиг награти у Ла Лізі всього 1048 хвилин. Це не завадило Довбику відзначитися 11 голами, тобто забивати кожні 96 хвилин, порахував Sport.es.

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За цим показником український легіонер Жирони є абсолютним лідером чемпіонату Іспанії. Переслідувачі не вкладаються навіть у 100 хвилин на гол. Друге місце посідає фантастичний Джуд Беллінгем, якому потрібно 106 хвилин для результативного удару. Трійку замикає Борха Майораль з Хетафе (120 хвилин).

Нагадаємо, що "чисті" перегони бомбардирів Ла Ліги очолює Беллінгем з 13 голами. У Майораля 12 м'ячів, а Довбик ділить третє місце з Грізманном – по 11. Артем матиме шанс покращити статистику 3 січня, коли Жирона прийматиме Атлетіко.

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