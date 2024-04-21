Довбик ворвался в четверку лучших украинских бомбардиров в топ-чемпионатах – лидер Жироны обошел легенду Динамо
Удачный сезон в каталонском клубе позволил Артему Довбику в очередной раз вписать свое имя в историю украинского футбола.
Накануне Жирона в рамках 32-го тура Ла Лиги разгромила Кадис (4:1), и впервые в истории пробилась в еврокубки. Одним из творцов этого успеха стал украинский нападающий Артем Довбик, который в матче с андалусийцами отметился очередным голом.
Гол Довбика в видеообзоре матча Жирона – Кадис – 4:1
Сделав на 71-й минуте счет 3:0, украинец записал в свой актив уже 18-й гол в чемпионате Испании. Это позволило ему подняться в списке лучших украинских бомбардиров в топ-лигах на четвертую строчку – Артем обошел легендарного Александра Заварова, у которого 17 мячей, сообщает Telegram-канал ПКА.
К слову, среди действующих футболистов, которые нынче выступают за рубежом, третьим идет Руслан Малиновский из Дженоа, в активе которого 27 голов, а замыкает десятку партнер Довбика – Виктор Цыганков с 9-ю точными выстрелами.
Лучшие украинские бомбардиры в топ-5 лигах Европы:
1. Андрей Шевченко – 136 голов
2. Андрей Воронин – 53
3. Руслан Малиновский – 27
4. Артем Довбик – 18
5. Александр Заваров – 17
6. Андрей Ярмоленко – 11
7-8. Сергей Ребров – 10
7-8. Евгений Коноплянка – 10
9-10. Юрий Максимов – 9
9-10. Виктор Цыганков – 9
Довбик забил за Жирону, приобщившись к разгрому Кадиса – команда украинцев гарантировала дебютные еврокубки и шагает в ЛЧ