Удачный сезон в каталонском клубе позволил Артему Довбику в очередной раз вписать свое имя в историю украинского футбола.

Накануне Жирона в рамках 32-го тура Ла Лиги разгромила Кадис (4:1), и впервые в истории пробилась в еврокубки. Одним из творцов этого успеха стал украинский нападающий Артем Довбик, который в матче с андалусийцами отметился очередным голом.

Гол Довбика в видеообзоре матча Жирона – Кадис – 4:1

Сделав на 71-й минуте счет 3:0, украинец записал в свой актив уже 18-й гол в чемпионате Испании. Это позволило ему подняться в списке лучших украинских бомбардиров в топ-лигах на четвертую строчку – Артем обошел легендарного Александра Заварова, у которого 17 мячей, сообщает Telegram-канал ПКА.

К слову, среди действующих футболистов, которые нынче выступают за рубежом, третьим идет Руслан Малиновский из Дженоа, в активе которого 27 голов, а замыкает десятку партнер Довбика – Виктор Цыганков с 9-ю точными выстрелами.

Лучшие украинские бомбардиры в топ-5 лигах Европы:

1. Андрей Шевченко – 136 голов

2. Андрей Воронин – 53

3. Руслан Малиновский – 27

4. Артем Довбик – 18

5. Александр Заваров – 17

6. Андрей Ярмоленко – 11

7-8. Сергей Ребров – 10

7-8. Евгений Коноплянка – 10

9-10. Юрий Максимов – 9

9-10. Виктор Цыганков – 9

Довбик забил за Жирону, приобщившись к разгрому Кадиса – команда украинцев гарантировала дебютные еврокубки и шагает в ЛЧ