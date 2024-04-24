Наполі також розглядає можливість запрошення 26-річного українця, повідомляє Tuttomercatoweb.

Довбик увірвався у четвірку найкращих українських бомбардирів у топ-чемпіонатах – лідер Жирони обійшов легенду Динамо

Партенопейці готуються, що влітку хтось активує клаусулу Віктора Осімхена на 130 млн євро. Під питанням і майбутнє Джованні Сімеоне, тому Наполі точно знадобиться новий центрфорвард. Довбика оцінюють приблизно у 30 млн євро, що не стане проблемою для італійського гранда. Альтернатива – Джонатан Девід з Лілля.

Додамо, що Довбик у нинішньому сезоні провів за Жирону 33 матчі, оформивши 18 голів та 7 асистів.

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