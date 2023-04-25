"Вокруг меня уже где-то год разные слухи, но, как видите, оно меня не выбивает. Думаю, что все будет, и вся эта история закончится хэппи-эндом.

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С Трабзонспором (действующий чемпион Турции – прим. Футбол 24 ) мы по телефону не общались. Они всегда интересуются, спросят, но... Сейчас не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. Есть более интересные варианты. Мне импонирует чемпионат Италии, но я понимаю, что там язык. Хотя есть достаточно интернациональные команды. Слежу за итальянским чемпионатом, он мне нравится. Еще в приоритете Англия, конечно. Бундеслига, словом, все топ-5 чемпионатов очень интересны.

Думаю, я готов во второй раз ехать в Европу. На момент первого переезда мне было 19 лет, я был совсем не готов. Трудно было. Но сейчас я полностью сконцентрирован на футболе, поэтому думаю, что будет легче", – заявил Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, в текущем сезоне нападающий СК Днепр-1 провел 29 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 5 ассистов. Довбик с 19-ю голами лидирует в гонке бомбардиров УПЛ. Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

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