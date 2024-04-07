Барселона у літнє трансферне вікно планує попрощатися з нападником Робертом Лєвандовскі, повідомляє Todo Fichajes.

Довбик може стати "пожежним" варіантом у Челсі – українця розглядають як альтернативу чемпіону Серії А

За інформацією джерела, замінити 35-річного поляка у команді має Артем Довбик – з економічного боку цей трансфер для "блаугранас" є цілком можливим. Зазначається, що оточення українця уже проінформоване про зацікавленість Барселони і з нетерпінням чекає відкриття наступного трансферного вікна.

Нагадаємо, раніше про інтерес до українця заявляли мадридський Атлетіко, Челсі, Арсенал, Вест Хем та Ньюкасл.

До слова, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з каталонцями чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює його у 30 млн євро.

Лєвандовскі у 40 поєдинках відзначився 20 разів і віддав 9 результативних передач (трансферна вартість поляка – 15 млн євро).

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