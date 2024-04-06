"Мы выйдем из группы, а дальше все будет зависеть от жеребьевки. Возлагаю большие надежды на тренерский талант Сергея Реброва.

Суркис нашел усиление для команды Реброва: "Если он и дальше будет так играть, то очень поможет Украине на Евро"

Он – большой молодец. Умеет готовить команду, руководить коллективом во время игры. Мне импонирует волевой характер наших ребят. Они одолели боснийцев и исландцев после того, как пропустили первыми.

Наши молодые ребята должны сделать все, чтобы произвести блестящее впечатление. Хотя букмекеры прогнозируют, что за роль лучшего бомбардира поборются Килиан Мбаппе, Харри Кейн и Криштиану Роналду, я бы не исключал и Довбика. Правда, этот парень нестабилен: он может поражать активностью, а может, так сказать, спать на футбольном поле. Если на Евро Довбик не будет спать, то может наделать шума на всю Европу", – сказал Сабо в комментарии Expres Online.

Напомним, "сине-желтые" на Евро-2024 будут выступать в группе Е, где будут соревноваться с Бельгией, Словакией и Румынией. Континентальное действо стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын.

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