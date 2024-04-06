"Ми вийдемо з групи, а далі все залежатиме від жеребкування. Покладаю великі надії на тренерський талант Сергія Реброва.

Суркіс знайшов підсилення для команди Реброва: "Якщо він і далі буде так грати, то дуже допоможе Україні на Євро"

Він – великий молодець. Вміє готувати команду, керувати колективом під час гри. Мені імпонує вольовий характер наших хлопців. Вони здолали боснійців та ісландців після того, як пропустили першими.

Наші молоді хлопці повинні зробити все, щоб справити блискуче враження. Хоча букмекери прогнозують, що за роль найкращого бомбардира поборються Кіліан Мбаппе, Харрі Кейн і Кріштіану Роналду, я б не виключав і Довбика. Щоправда, цей хлопець нестабільний: він може вражати активністю, а може, так би мовити, спати на футбольному полі. Якщо на Євро Довбик не спатиме, то може наробити галасу на всю Європу", – сказав Сабо у коментарі Expres Online.

Нагадаємо, "синьо-жовті" на Євро-2024 виступатимуть у групі Е, де змагатимуться з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Континентальне дійство стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.

Євро-2024: Україна в п'ятірці андердогів, високі шанси на плей-офф, два очевидні фаворити на трофей