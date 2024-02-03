Награду забрал 27-летний полузащитник Кириан Родригес из Лас-Пальмаса, информирует пресс-служба чемпионата.

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Капитан островитян имел лишь одно результативное выступление – дубль против Вильярреала в 20-м туре. Лас-Пальмас в январе выиграл два матча, а два проиграл. Правда, это были достойные поражения от Барселоны и Реала.

Отдельного внимания стоит жизненная история Кириана. Летом 2022-го ему поставили страшный диагноз – лимфома Ходжкина. Впрочем, хавбек смог побороть болезнь, помочь родному Лас-Пальмасу подняться в элиту и сиять в нынешнем сезоне.

Напомним, в декабре лучшим игроком Ла Лиги признали Артема Довбика. Бомбардир Жироны и на этот раз был в списке финалистов, однако уступил Кириану. Довбик в январе мог похвастаться хет-триком против Севильи и ассистом против Атлетико.

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