Удачная игра Артема Довбика в матче 7-го тура Ла Лиги Вильярреал – Жирона (1:2) не осталась без внимания испанских СМИ.

Артем Довбик забил гол в ворота Вильярреала, а Жирона благодаря волевой победе возглавила турнирную таблицу Ла Лиги по итогам семи туров. Сенсационный успех каталонцев обсуждают испанские СМИ.

В частности, Sport.es сравнил Жирону с Манчестер Сити и Баварией. Команда Довбика и Цыганкова – одна из немногих в Европе, кто в текущем сезоне еще не проигрывал. По мнению автора Альберта Бривы, главной причиной успеха команды в сезоне 2023/24 является Мичел Санчес. Именно главному тренеру Жироны принадлежит основная заслуга в лучшем старте команды за всю ее историю.

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"Колоритный, смелый, привлекательный. Команде Мичела не хватает выдающихся фигур, но эта Жирона сильна именно командой. Они вполне заслужили лидерство, ведь сейчас являются одними из лучших в Европе", – пишет Sport.es.

Автор назвал Жирону "командой хамелеонов" и отметил положительное влияние от прихода Артема Довбика, который быстро стал своим. "Мичел нашел в нем секретное оружие для разрыва линий. Удивительный украинский нападающий помогает решать неприятности. Жирона нашла в Довбике новый атакующий кинжал, который помогают формировать Савио и Цыганков. Модная девятка открывает Жироне новые возможности", – отмечает Альберт Брива.

Напомним, в активе Довбика 3 гола и 2 ассиста в 7-ми матчах за Жирону. Форвард сборной Украины присоединился к команде в летнее трансферное окно из СК Днепр-1.

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