Наставник Жироны Мичел Санчес не скрывал удовольствия от победы над Вильярреалом (2:1) в матче 7-го тура Ла Лиги. Один из голов забил Артем Довбик.

"Это исторический день для каждого в Жироне. Мы – лидеры Ла Лиги, и я очень рад за клуб. Люди будут спать счастливыми, и это радует меня. Мы преданы идее, и растем благодаря этому. Жаль, что сегодня только 7-й, а не 38-й тур, поэтому мы не можем останавливаться из-за того, что возглавляем таблицу после семи туров.

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Жирона сыграла лучший второй тайм против организованного соперника. Выиграть 6 матчей Примеры подряд – очень непросто. Против Реала будет отличный матч, ведь это одна из лучших команд мира.

Мы в эйфории, команда делает невероятную работу, и во втором тайме смогла прийти в себя после неудачного начала. Я горжусь своими футболистами. У них есть нужные амбиции и менталитет, чтобы играть против таких соперников. Это заставляет меня ощущать большую гордость.

То, что у Жироны уже забили 11 разных футболистов, означает, что наша идея – искать пути к воротам соперника – работает. Игроки это усвоили. Можно только наслаждаться этим в качестве зрителя. Мне нравится, что команда умеет конкурировать и страдать. Остановить Вильярреал нелегко, но мы смогли лишить их мяча. Это отлично", – цитирует Мичела La Vanguardia.

Напомним, победная серия Жироны насчитывает уже 6 матчей. Как следствие, команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика стала лидером чемпионата Испании. В субботу, 30 сентября, каталонцы примут Реал, занимающий второе место Ла Лиги.

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