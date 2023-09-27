Довбик забил третий гол за Жирону – видео результативного удара в матче с Вильярреалом
Нападающий сборной Украины Артем Довбик отличился забитым голом в матче 7-го тура чемпионата Испании Вильярреал – Жирона.
Жирона пропустила первой на старте второго тайма – Парехо реализовал пенальти и вывел Вильярреал вперед. Но на 57-й минуте каталонцы отыгрались.
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Гол в свой актив записал Артем Довбик. Нападающий сборной Украины ударом головой в падении замкнул подачу Савио с левого фланга. Это третий гол 26-летнего украинца в составе Жироны. Артем забил во втором матче подряд – перед тем он отличился в игре с Мальоркой. Также в активе украинца 2 ассиста в сезоне Ла Лиги 2023/24.
Видео гола Артема Довбика в матче Вильярреал – Жирона 27 09 2023