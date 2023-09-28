Артем Довбик забив гол у ворота Вільяреала, а Жирона завдяки вольовій перемозі очолила турнірну таблицю Ла Ліги за підсумками семи турів. Сенсаційний успіх каталонців обговорюють іспанські ЗМІ.

Зокрема, Sport.es порівняв Жирону з Манчестер Сіті та Баварією. Команда Довбика і Циганкова є однією з небагатьох у Європі, хто в поточному сезоні ще не програвав. На думку автора Альберта Бріви, головною причиною успіху команди в сезоні 2023/24 є Мічел Санчес. Саме головному тренеру Жирони належить основна заслуга в найкращому старті команди за всю її історію.

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"Колоритний, сміливий, привабливий. Команді Мічела бракує видатних фігур, але ця Жирона сильна саме командою. Вони цілком заслужили лідерство, адже зараз є одними з найкращих у Європі", – пише Sport.es.

Автор назвав Жирону "командою хамелеонів" і відзначив позитивний вплив від приходу Артема Довбика, який швидко став своїм. "Мічел знайшов у ньому секретну зброю для розриву ліній. Дивовижний український нападник допомагає вирішувати неприємності. Жирона знайшла в Довбику новий атакувальний кинджал, який допомагають формувати Савіо та Циганков. Модна дев'ятка відкриває Жироні нові можливості", – зазначає Альберт Бріва.

Нагадаємо, в активі Довбика 3 голи і 2 асисти у 7-ми матчах за Жирону. Форвард збірної України приєднався до команди у літнє трансферне вікно зі СК Дніпро-1.

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