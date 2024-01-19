После проигранного мадридского дерби против Атлетико (2:4) тренер Реала Карло Анчелотти получил неплохую аргументацию, чтобы оправдать свой выбор относительно первого номера в этом сезоне. Ведь как минимум в одном эпизоде Андрей Лунин допустил ошибку, которая привела к голу "матрасников".

Уже после матча наставник "сливочных" отказался оценивать игру украинского голкипера, но то, что в фаворитах у итальянца давно ходит арендованный в Челси Кепа Аррисабалага, – ни для кого не секрет. А неуверенная игра Лунина дает Анчелотти неплохие основания, чтобы избежать критики со стороны прессы в будущем, посадив его на скамейку запасных. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Реал вылетел из Кубка, проиграв Атлетико в битве с 6 голами – Лунин довёл игру до овертайма, оборона подставила украинца