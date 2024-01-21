Жирона розпочала роботу над переходом півзахисника Динамо Володимира Бражка, повідомляє Gol Digital.

Циганков зізнався, що найбільше шокувало його в Жироні: "Я ще ніде не зустрічав такого"

Оформити трансфер ще одного українця керівництву каталонського клубу порадили Артем Довбик та Віктор Циганков. Зазначається, що головний тренер каталонців Мічел Санчес теж начебто не проти підписання 21-річного футболіста.

За інформацією джерела, для закордонних клубів у контракті Володимира Бражка діє клаусула у розмірі 2,9 млн євро, що цілком вписується в бюджет Жирони. Однак, саме ця інформація навряд чи відповідає дійсності – раніше Ігор Суркіс відмовився продавати гравця в Торіно за 4 мільйони євро.

Нагадаємо, Бражко у поточному сезоні став одним з лідерів Динамо. Півзахисник відіграв за киян 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Добре проявив себе гравець і у молодіжній збірній України, ставши її капітаном і допомігши "синьо-жовтим" вперше в історії вийти на Олімпіаду. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

Помилки Луніна спрощують життя Анчелотті, 2 гравці Реала підставили українця, Касільяс за Андрія