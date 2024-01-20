"Тренер Жироны (Мичел Санчес, – прим.) очень эмоциональный. Мы играем в красивый футбол. Это замечательно, этот сезон уже стал историческим для нас. Мы все удивились, когда начали побеждать, но потом подумали – а почему бы и нет? Постараемся достичь чего-то большего.

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Когда у меня был первый матч против Валенсии, они играли в пинг-понг за час до поединка. Я еще с украинских времен привык исключительно сосредотачиваться перед матчами, а они шутили, смеялись. Я еще нигде не встречал такой атмосферы, и думаю, что она играет важную часть в нашем успехе", – сказал Цыганков в комментарии The Daily Mail.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Жирону 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает вингера в 25 млн евро.

Жирона после 20-ти туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Реал на одно очко (у Лунина и Ко есть игра в запасе).

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