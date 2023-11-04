Украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков стали главными героями Жироны в матче 12 тура Ла Лиги против Осасуны.

Украинский нападающий вышел с первых минут на встречу в чемпионате Испании. Уже на 16 минуте Довбик помог Жироне открыть счет.

Цыганков и Довбик получили разные роли на матч против Осасуны - стартовые составы и онлайн-трансляция

Артем получил мяч, находясь на фланге. Нападающий мгновенно оценил ситуацию и сделал прострельную передачу на Мартина, а испанец не промахнулся. На 71 минуте Довбик получил передачу с фланга и головой переправил мяч в ворота. Во втором тайме на поле появился Виктор Цыганков. На 80 минуте два украинца организовали третий гол Жироны. Артем ассистировал, а Виктор забивал.

В текущем сезоне у Артема Довбика пять голов и три результативные передачи в 12 матчах Ла Лиги.