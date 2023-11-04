Жирона перестріляла на виїзді Осасуну в 11 турі Ла Ліги (4:2). Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Жирона підходила до гри у статусі одного з лідерів чемпіонату. Команда Мічела поступалася Реалу лише за додатковими показниками. У мідвік каталонці провели дуже складний поєдинок в 1/64 Кубка, дотиснувши скромний Сан-Роке на 90+8 хвилині. Осасуна відпочивала посеред тижня завдяки участі в Суперкубку Іспанії. Тож фіналісти крайнього Копа дель Рей мали набагато більше часу на підготовку. Артем Довбик знову потрапив до стартового складу “біло-червоних”, тоді як Віктор Циганков розпочинав гру на лаві запасних. Мічел береже екс-динамівця після травми і буде поступового підводити його до оптимальної форми.

Команди стартували під рясним дощем. Янхель Еррера міг забивати вже на 8-й хвилині, відверто пробачивши господарів. Арнау класно подав на лінію воротарського, а венесуелець головою пробив над поперечкою. Очевидно, фанати Жирони відчули флешбеки за мотивами матчу з Реалом, коли південноамериканець не забив сі схожої позиції.

Гассаніга невпевнено зіграв на виході, вибивши м'яча прямісінько на Торро, проте хавбек Осасуни промахнувся з лінії штрафного. Жирона натомість розірвала памплонців у перехідній фазі. Блінд знайшов у центрі поля Довбика, який закрив м'яч корпусом та обігрався з Савіо. Бразилець покотив українцеві на вільний простір, а той зряче відпасував на дальню стійку поміж ніг захиснику – Мартіну залишалося влучити у ворота.

Довбик організував гол Жирони в матчі з Осасуною – відео асисту українського форварда

Розкішна робота Довбика, який записує до свого активу третю результативну передачу у сезоні. Наш форвард регулярно відтягувався на власну половину поля, пропонував себе, був активним і корисним у комбінаційній грі гостей.

Осасуна несподівано відігралася в середині першого тайму. Арнау та Алейш отримали передачу за спини, Янхель не встиг пісдтрахувати. Мой Гомес після ледь помітного дотику від Будіміра вистрелив у ближній – Гассаніга парирував перед собою, а той же хорват опинився першим на добиванні.

Після забитого м'яча Осасуна перехопила ініціативу. Памплонці більше контролювали м'яч (52%-48%), частіше пробивали по воротах (7-5) і навіть могли вийти вперед ще до перерви. Рубен Пенья, вигравши повітря, пробив вище з кількох метрів. Жирона підсіла і майже нічого не створювала. У Довбика, зокрема, звалився м'яч після передачі Савіо.

Господарі повернулись з роздягальні ще більш зарядженими. Підопічні Аррасате душили гостей високим пресингом. Мохіка зарядив поруч з дальньою стійкою. Гассаніга вирішив потріпати нерви власним партнерам, не зафіксувавши сферу з першої спроби. У діях каталонців з'явилась нервозність. Осасуна активно використовувала фланг Мохіки, за яким не встигав Арнау. Саме після подачі колумбійця Будімір оформив дубль ударом головою. 32-річний хорват забив свій 6-й гол у сезоні, обігнавшги Артема Довбика (5).

Коуту, який вийшов на позиції Циганкова, програвав боротьбу Мохіці. Однак, Мічел не поспішав з замінами. Віктор замінив бразильця на 70-й хвилині, а вже за мить Жирона зрівняла рахунок. Нестримний Довбик провів 6-й м'яч у Ла Лізі! Артем у боротьбі з капітаном Осасуни Давідом Гарсією головою замкнув подачу Мігеля на дальній стійці. Цікаво, що Довбику знадобилося лише 11 матчів, щоб перевершити досягнення Артема Кравця, який п'ять разів відзначався у Прімері.

Український концерт у Памплоні не завершився голом Довбика. Екс-форвард Дніпра-1 допоміг відзначитися Циганкову. Артем проштовхнув м'яча на Вітю, який все ж пробив з другої спроби після курйозного першого дотику. Фантастика! Осасуна посипалась, а Жирона добила памплонців голом Алейша. Циганков виконав передгольову на Порту, а той знайшов у карному капітана – 4:2. Жирона набрала 31 очко, випередивши на три пункти Реал, який завтра прийматиме Райо в дербі.