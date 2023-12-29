Довбик и Цыганков остались без опытного одноклубника
20:16 - Читати українською
Защитник Бернардо Эспиноза завершил свои выступления в составе Жироны.
Жирона в своем твиттере сообщил о завершении сотрудничества с колумбийским защитником Бернардо Эспинозой.
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"Бернардо покидает ФК Жирона после 174 игр за "бело-красных". Большое спасибо и успехов, Бернардо!" – говорится в заметке.
Отметим, что Бернардо выступал за Жирону с 2017 года, успел провести 174 матча, в которых отметился 8 голами и 6 ассистами.
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