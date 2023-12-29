Захисник Бернардо Еспіноза завершив свої виступи у складі Жирони.

Жирона у своєму твіттері повідомила про завершення співпраці з колумбійським захисником Бернардо Еспінозою. Його контракт діяв до літа 2024 року, але сторони домовилися про дострокове припинення співпраці.

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"Бернардо залишає ФК Жирона після 174 ігор за "біло-червоних". Велика подяка та успіхів, Бернардо!" – йдеться у дописі.

Зазначимо, що Бернардо виступав за Жирону з 2017 року, встиг провести 174 матчі, у яких відзначився 8 голами та 6 асистами. Новим клубом захисника стане колумбійський Атлетіко Насьйональ.

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