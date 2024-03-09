Попытки любого нападающего поразить ворота соперника часто приводят к попаданию в офсайд. Кто же из известных бомбардиров является лидером этого дела читайте на "Футбол 24".

Статистический портал Driblab составил список форвардов, которые в текущем сезоне чаще всего попадают в офсайд среди пяти главных лиг Европы.

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Лидером рейтинга стал нападающий Атлетико Альваро Мората, которому удалось 26 раз оказаться в положении вне игры. В топ-3 вошли еще два представителя Ла Лиги – Умар Садик из Реал Сосьедада и Кайл Ларин из Мальорки. Форвард Ромы Ромелу Лукаку стал четвертым, а лидер ПСЖ Килиан Мбаппе – двадцатым. Сразу за ним расположился звезда Барселоны Роберт Левандовски.

Попал в этот перечень и украинский форвард Жироны Артем Довбик, заняв 29 строчку с показателем в 16 офсайдов. К слову, лишь на 2 положения меньше у Антуана Гризманна, который стал аж 39-м в списке.

Интересно, что больше всего представителей в этом рейтинге имеет испанская Ла Лига – 19 из 50. Лидером среди всех команд Европы является Атлетико (91 офсайд), а Жирона вместе с Реалом делит 14-15 место (62 положения вне игры).

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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