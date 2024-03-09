Намагання будь-якого нападника вразити ворота суперника часто призводять до потрапляння в офсайд. Хто ж з відомих бомбардирів є лідером цієї справи читайте на "Футбол 24".

Статистичний портал Driblab склав список форвардів, які у поточному сезоні найчастіше потрапляють в офсайд серед п'яти головних ліг Європи.

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Лідером рейтингу став нападник Атлетіко Альваро Мората, якому вдалось 26 разів опинитись у положенні поза грою. У топ-3 увійшли ще два представники Ла Ліги – Умар Садік з Реал Сосьєдада та Кайл Ларін з Мальорки. Форвард Роми Ромелу Лукаку став четвертим, а лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе – двадцятим. Зразу за ним розташувався зірка Барселони Роберт Лєвандовскі.

Потрапив до цього переліку і український форвард Жирони Артем Довбик, посівши 29 сходинку з показником в 16 офсайдів. До слова, лише на 2 положення менше у Антуана Грізманна, який став аж 39-м у списку.

Цікаво, що найбільше представників у цьому рейтингу має іспанська Ла Ліга – 19 з 50. Лідером серед всіх команд Європи є Атлетіко (91 офсайд), а Жирона разом з Реалом ділить 14-15 місце (62 положення поза грою).

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з каталонцями чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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