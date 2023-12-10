Артем Довбик с паса Виктора Цыганкова забил Барселоне в 16-м туре чемпионата Испании.

Артем Довбик и Виктор Цыганков оказались в стартовом составе Жироны на матч против "блаугранаса". Именно украинцы создали первый гол в матче.

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Цыганков получил передачу на фланге, протянул мяч и оценил позицию Довбика. Виктор отдал точный пас на Артема, а тот реализовал свой момент. Мяч от штанги попал в ворота.

Напомним, что этот гол стал для Довбика восьмым за Жирону.