Цыганков и Довбик создали эффектный гол в ворота Барселоны – видео результативной комбинации украинцев
22:23 - Читати українською
Артем Довбик с паса Виктора Цыганкова забил Барселоне в 16-м туре чемпионата Испании.
90+2’ Илкай Гюндоган
Артем Довбик 12’
Мигель Гутьеррес 41’
Валери Фернандес 80’
Кристиан Стуани 90+5’
12’ Артем Довбик
41’ Мигель Гутьеррес
80’ Валери Фернандес
90+2’ Илкай Гюндоган
90+5’ Кристиан Стуани
Артем Довбик и Виктор Цыганков оказались в стартовом составе Жироны на матч против "блаугранаса". Именно украинцы создали первый гол в матче.
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Цыганков получил передачу на фланге, протянул мяч и оценил позицию Довбика. Виктор отдал точный пас на Артема, а тот реализовал свой момент. Мяч от штанги попал в ворота.
Напомним, что этот гол стал для Довбика восьмым за Жирону.
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