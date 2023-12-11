Жирона перестріляла Барсу у каталонському дербі і повернула одноосібне лідерство у Ла Лізі. Реакцію іспанських ЗМІ читайте на "Футбол 24".

Команда Довбика і Циганкова показово втерла носа іменитому сусіду. Жирона перебуває на відстані світлових років від Барси в контексті фінансових можливостей та історичної спадщини, проте на футбольному полі ця прірва стирається тренерськими ідеями у поєднанні зі зразковим менеджментом. Іспанські ЗМІ захоплюються Мічелом і насміхаються з Хаві. "Філософія Гвардіоли нарешті повернулась у Каталонію. ЇЇ сповідує Жирона", – говорить зірковий ведучий El Chiringuito Жозеп Педрерол.

"El estilo GUARDIOLA ha vuelto a Catalunya".



"Lo practica el @GironaFC".



️ @jpedrerol arrancó con todo ayer en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/qS9hy0HRtf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 11, 2023

Великі видання називають Жирону новим господарем Каталонії. Барса перебуває на відстані 7-ми очок, Реал – теж позаду. Тим часом наші легіонери продовжують зачаровувати Іспанію. "Українська зв'язка Жирони знову продемонструвала власний потенціал", – зазначає авторитетна Marca. Мовляв, швидкість і мобільність Довбика зіпсували вечір Араухо, якому довелося знімати захисну маску, але це не допомогло.

Гол Довбика небияк засмутив відомого інсайдера та агента ФІФА Жорді Жорту, який завжди палко відстоює Барсу на майданчику El Chiringuito. Реакція експерта стала вірусною у мережі X, як і емоційний коментар Матіаса Паласіоса. Це потрібно слухати.

¡VAYA CARITA, @jotajordi13!



Hundido como nunca con el gol de Dovbyk en Montjuic (0-1). #LALIGA



Así se vivió en #ChiringuitoLive el primer gol del Girona. pic.twitter.com/llg4EkZric — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 10, 2023

"Довбик реалізував свій перший же момент. Він викладається у кожному матчі, і його зусилля не піддаються сумніву", – пише Mundo Deportivo. Найбільша каталонська газета також описує "рішучі переміщення" Циганкова, які були ключовими у першому таймі.

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Обидва українці отримали високі оцінки від Diario SPORT. Артему поставили сімку: "Летальний. Циганков подарував йому перший гол, а той не пробачив. Згодом пробивав головою. У нього більше не було шансів, але він намагався наситити Жирону киснем, класно вриваючись за спини". Віктору дісталась шістка, його назвали шипучим. "За стартову чверть він уже перевірив Пенью дальнім ударом і асистував Довбику, а потім став менш помітним", – підкреслює джерело.

Lesportiu відзначає вплив Циганкова на гру Крістенсена з Араухо: "Він розташовувався вище, ніж зазвичай, щоб збільшити тиск на центрбеків Барси. Працював разом з Довбиком, постійно знаходив спину данця, який постав перед дилемою: сідати нижче чи залишатись на висоті Араухо". Попри результативні дії українців, Мігель Гутьєрес та Ерік Гарсія стали абсолютно найкращими у складі Жирона – 8 балів.

Порівнюючи атаку обох команд, SPORT знаходить цікаву відмінність: "Савіо, Циганков і Добвик насолоджуються грою один в один. Натомість форварди Барси рідко тікають від захисників завдяки дриблінгу і хочуть отримувати м’ячі вже на ударних позиціях. Підопічні Мічела були динамічнішими і краще готовими фізично".

Цікаво, що після історичного побиття від Жирони у таборі каталонців найбільше дістається Лєвандовскі, Кунде та Араухо. Польського бомбардира звинувачують у нікудишній реалізації. Він змарнував вбивчий момент у компенсований час. І саме з його невиразною формою пов’язують лідерство "кулес" у топ-5 лігах Європи за втраченими великими шансами – 39. Другою за цим показником йде Баварія (32), а третю сходинку ділять Челсі, Ліверпуль і Штутгарт (32).

Активність Циганкова змусила Хаві грати з українцем персонально. Саме цим пояснюється заміна Крістенсена на швидшого Бальде, але є нюанс. Після заміни Віктора молодий латераль Барси не розумів, що йому робити. Журналіст Жозеп Бобе дивується спонтанним рішенням Хаві, який начебто погано вивчив суперника.

Balde ha sortit per a fer marcatge individual sobre Tsygankov.



12 minuts despres Michel ha substituit al ucranià. Ningú ha rectificat res. pic.twitter.com/1Ivdm6ePQf — Josep Bobé (@josepbobe) December 11, 2023

Водночас в El Chiringuito вже встигли засумніватися у профпридатності Хаві, який, за словами Еду Агірре, не був готовий до настільки вимогливої роботи. "Звісно, що він перемагатиме, але не тут", – зухвало висловився близький друг Кріштіану Роналду.

"XAVI NO es el HOMBRE para entrenar al BARÇA".



"Seguramente triunfe... pero NO AHÍ".



¡Lleeega @EduAguirre7 a #ChiringuitoXavi! pic.twitter.com/E00EuJYmvs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 11, 2023

Спортивний директор сенсації Ла Ліги Кіке Карсель вважає, що його дітище зарано порівнювати з казкою Лестера, проте Marca вже бачить явні ознаки каталонського дива: "Жирона виставила свою кандидатуру на чемпіонство".

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