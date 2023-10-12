Довбик бился с провокатором: в Испании показали отвратительные методы персонального опекуна украинца
Нападающий сборной Украины Артем Довбик отчаянно пытался забить гол в матче 9-го тура чемпионата Испании Кадис – Жирона (0:1).
Довбик против Кадиса отыграл чуть больше 70 минут и был заменен. Результативными действиями украинец не отличился, но навязал серьезную борьбу Фали – защитнику "субмарины".
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El Día – официальный транслятор Ла Лиги – обратил внимание на противостояние Довбика с игроком Кадиса. В своей программе их дуэль стала предметом отдельного видео, кадры которого не попали в трансляцию.
Телевизионщики подготовили моменты упорной борьбы Довбика и Фали. Самым памятным эпизодом стал момент с падением украинца в штрафной Кадиса. Главный арбитр пенальти не назначил. "Мяч, мяч, папочка... Он никогда в жизни не назначит за это пенальти, потому что я играл в мяч", – заявил футболист Кадиса в ответ на претензии Довбика.
Напомним, Артем Довбик сыграл за Жирону 9 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Жирона занимает второе место чемпионата Испании – впереди только мадридский Реал.
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