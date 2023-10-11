Зарплатную ведомость каталонского клуба опубликовал сайт Сapology. Жирона за год отдает своим футболистам 27 240 000 евро (сумма вместе с налогами).

Цыганков стоит 100 миллионов, но не делится с Довбиком – как украинцы ведут "нищих" Ла Лиги к сказке Лестера

Больше всего зарабатывает арендованный из Барселоны Эрик Гарсия – более 115 тысяч евро в неделю или 6 млн евро в год ("чистыми" 2 880 000 евро). Артем Довбик попал в топ-3 с 48 тысячами евро в неделю или 2,5 млн в год (1,2 млн "чистыми"). Виктор Цыганков расположился на шестой строчке – почти 27 тысяч евро в неделю, 1,4 млн в год ( 670 тысяч "чистыми") Если верить списку, экс-звезда Динамо является единственным игроком Жироны, у которого прописаны определенные бонусы (280 тысяч евро).

Напомним, каталонцы сверхмощно начали чемпионат Испании и после 9 туров уступают лишь Реалу 2 очка.

Жирона вернулась на первое место в Ла Лиге – брутальный старт, удаление и возможное ограбление Довбика