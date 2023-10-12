Довбик проти Кадіса відіграв трохи більше 70 хвилин і був замінений. Результативними діями українець не відзначився, але нав'язав серйозну боротьбу Фалі – захиснику "субмарини".

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El Día Después – офіційний транслятор Ла Ліги – звернув увагу на протистояння Довбика з гравцем Кадіса. У своїй програмі їхня дуель стала предметом окремого відео, кадри з якого не потрапили в трансляцію.

Телевізійники підготували моменти запеклої боротьби Довбика і Фалі. Найпам'ятнішим епізодом став момент із падінням українця у штрафному майданчику Кадіса. Головний арбітр пенальті не призначив. "Мʼяч, мʼяч, татку... Він ніколи в житті не призначить за це пенальті, тому що я грав в мʼяч", – заявив футболіст Кадіса у відповідь на претензії Довбика.

Нагадаємо, Артем Довбик зіграв за Жирону 9 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти. Жирона посідає друге місце чемпіонату Іспанії – попереду лише мадридський Реал.

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