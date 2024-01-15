"Мы сыграли плохо, но мы не всегда можем побеждать. Когда соперник выглядит на поле лучше, то ничья – это положительный результат.

Жирона сенсационно потеряла очки на поле худшей команды Ла Лиги – слабое выступление Довбика, Цыганков также не поразил

Мы выглядели неубедительно что с мячом, что без мяча. Я не видел менталитета в нападении и защите.

Виктор Цыганков не нашел свой ритм. Мы не сыграли убедительно на завершающей стадии атак, все играли индивидуалистично", – цитирует Мичела L`Esportiu.

Напомним, в матче против Альмерии Артем Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут. Цыганков появился на поле на 57-й минуте (после длительного отсутствия из-за травмы).

Несмотря на ничью Жирона поднялась на вершину турнирной таблицы, опережая Реал на одно очко ("сливочные" этот тур пропускали, поскольку участвовали в Суперкубке Испании).

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