"Ми зіграли погано, але ми не завжди можемо перемагати. Коли суперник виглядає на полі краще, то нічия – це позитивний результат.

Жирона сенсаційно втратила очки на полі найгіршої команди Ла Ліги – слабкий виступ Довбика, Циганков також не вразив

Ми виглядали непереконливо що з м'ячем, що без м'яча. Я не бачив менталітету у нападі та захисті.

Віктор Циганков не знайшов свій ритм. Ми не зіграли переконливо на завершальній стадії атак, всі грали індивідуалістично", – цитує Мічела L`Esportiu.

Нагадаємо, у матчі проти Альмерії Артем Довбик вийшов у стартовому складі і відіграв 67 хвилин. Циганков з'явився на полі на 57-й хвилині (після тривалої відсутності через травму).

Попри нічию Жирона піднялась на вершину турнірної таблиці, випереджаючи Реал на одне очко ("вершкові" цей тур пропускали, оскільки брали участь у Суперкубку Іспанії).

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