Доннарумма заинтересовал три клуба – Милан может продать голкипера за конфликта с его агентом

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма уже начал переговоры относительно своего перехода из Милана в другой клуб.

Руководство итальянского клуба, похоже, таки продаст своего голкипера, который является клиентом одиозного Мино Райолы. Недавно агент раскритиковал исполнительного директора Милана Ивана Газидиса и фонд Elliot, который владеет клубом.

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Принимая во внимание конфликт, Райола уже встретился с представителями Реала, ПСЖ и Челси, информирует журналист Николо Скира в своем твиттере. Клубы проявляют интерес к Доннарумме и готовы удовлетворить финансовые аппетиты итальянца, который хочет зарабатывать 8 млн евро в год.

В свою очередь, Милан уже определился с приоритетной трансферной целью на случай ухода Доннаруммы – "россонери" попытаются приобрести голкипера Торино Сальваторе Сиригу.

Напомним, что Доннарумма дебютировал в основе Милана в возрасте 16 лет. В текущем сезоне 21-летний вратарь сыграл 24 матча в Серии А. Его контракт с "россонери" рассчитан до лета 2021, а Transfermarkt оценивает его в 55 млн евро.

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