Доннарумма зацікавив три клуби – Мілан може продати голкіпера через конфлікт з його агентом

Воротар Мілана Джанлуїджі Доннарумма вже почав переговори щодо свого переходу з Мілана в інший клуб.

Керівництво італійського клубу, схоже, таки продасть свого голкіпера, який є клієнтом одіозного Міно Райоли. Нещодавно агент розкритикував виконавчого директора Мілана Івана Газідіса і фонд Elliot, який володіє клубом.

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Зважаючи на конфлікт, Райола вже зустрівся з представниками Реала, ПСЖ і Челсі, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері. Клуби проявляють інтерес до Доннарумми і готові задовольнити фінансові апетити італійця, який хоче заробляти 8 млн євро на рік.

У свою чергу, Мілан вже визначився з пріоритетною трансферною ціллю на випадок відходу Доннарумми – "россонері" спробують придбати голкіпера Торіно Сальваторе Сірігу.

Нагадаємо, що Доннарумма дебютував в основі Мілана у віці 16 років. У поточному сезоні 21-річний воротар зіграв 24 матчі в Серії А. Його контракт з "россонері" розрахований до літа 2021 року, а Transfermarkt оцінює його у 55 млн євро.

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