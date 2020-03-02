Милан рискует потерять Ибрагимовича и Доннарумму – известна причина возможного ухода звездных игроков

Звезды "россонери" готовы покинуть команду, если в руководстве клуба произойдут изменения.

Если руководитель футбольного отдела Милана Звонимир Бобан и технический директор "россонери" Паоло Мальдини покинут клуб, то будущее Ибрагимовича и Доннаруммы в нем будет под большим вопросом, информирует Corriere dello Sport.

Мальдини и Бобан могут покинуть Милан из-за конфликта с руководством клуба

Переход 38-летнего форварда в Милан стал возможным только благодаря огромным усилиям Бобана и Мальдини. Они сумели убедить Ибрагимовича присоединиться к команде и гарантировали выполнение озвученного плана развития клуба.

Отмечается, что генеральный директор клуба Иван Газидис и Ральф Рангник, который может прийти в Милан, не видят перспективы в том, чтобы швед продолжал играть за клуб.

Еще одной причиной возможного ухода Златана является то, что его агент Мино Райола раскритиковал фонд Elliot, который владеет клубом. Поэтому руководство Милана допускает вариант с уходом шведа и другого звездного клиента Райолы – Джанлуиджи Доннаруммы.

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