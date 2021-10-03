Франция. Лига 1, 9 тур

Ренн – ПСЖ – 2:0

Голы: Ляборд, 45, Тет, 46

ПСЖ подходил к игре с идеальными показателями – 8 побед в 8 турах. Маурисио Почеттино выставил максимально боевой состав. Мбаппе, Неймар и Месси вышли с первых минут. Аргентинец сегодня играл на позиции "десятки" и регулярно оттягивался в глубину, чтобы разгонять атаки.

Парижане тяжело входили в матч. Ренн больше владел мячом и лучше атаковал. К середине первого тайма статистика ударов была 5:1 в пользу хозяев, что неплохо отражало картину поединка. Доннарумме очень часто приходилось вступать в игру, а удар Сулемана просвистел над перекладиной.

ПСЖ активизировался во второй половине тайма. Неймар и Мбаппе обыгрывали на скорости, а Месси начал творить фирменную магию. Однако мяч не шел в ворота. Ней бездарно упустил хорошую возможность, затем свой шанс испортил Килиан, Месси красивым ударом со штрафного попал в перекладину.

Эффектные комбинации гостей не доходили до логического завершения. ПСЖ контролировал ситуацию, не позволяя сопернику атаковать вообще. Однако под занавес первого тайма Париж неожиданно пропустил – Сулемана навесил с фланга, а Ляборд выиграл позицию у защитников!

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Париж не показал необходимой реакции и через 18 секунд после перерыва пропустил во второй раз. Ляборд воспользовался провалом левого фланга ПСЖ и прострелил оттуда в центр штрафной. Столичные опорники потеряли позиции, а Тет без сопротивления расстрелял ворота!

И даже после этого команда Почеттино не стерла Ренн с лица земли. Наоборот – острее атаковали хозяева. Роскошно выглядел 19-летний вингер Сулемана: обыгрывал на дриблинге, находил грамотными передачами партнеров, классно бил сам. Ганец только в это межсезонье перешел в Ренн из Дании. У него есть все шансы стать следующей жемчужиной клуба и повторить судьбу Камавинга.

ПСЖ таки забил – Месси, Ди Мария и Мбаппе в три передачи прошли полполя. Килиан переиграл голкипера, однако VAR помог зафиксировать офсайд. Месси выполнил еще один перспективный штрафной, облизнув мячом каркас ворот. Опять не хватило сантиметров.

Почеттино пошел ва-банк на последние 15 минут, раскрыв заменами центр поля. Ренн едва не закрыл матч с помощью арбитра. Судья назначил пенальти за несуществующий фол против Ляборда, однако VAR скорректировал ошибку.

Ренн отстоял победу, набрал 12 пунктов и поднялся на 7 место турнирной таблицы. ПСЖ потерпел первое поражение в чемпионате, но остался лидером с 6-очковым гандикапом.

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