Болельщики Аталанты поддержали опорного полузащитника своей команды Мартена Де Рона, который получил травму в финале Кубка Италии с Ювентусом и не сможет сыграть в финале Лиги Европы против Байера.

Уже по его слезам во время финала Кубка Италии было ясно, что в финале Лиги Европы Мартен Де Рон сыграть не сможет. Полузащитник Аталанты и сборной Нидерландов получил травму левого подколенного сухожилия. В матче с Байером бергамаскам придётся обходиться без своего самого стойкого "солдата".

"У меня хорошее предчувствие перед финалом": Алонсо раскрыл формулу успеха Байера – одно поражение изменило всё

Когда во вторник утром Мартен проснулся, то увидел под своим домом огромный плакат, который оставили болельщики Аталанты. Они решили поддержать Де Рона перед одним из самых важных матчей в истории клуба, в котором он не сможет сыграть. "Приверженность, жертвенность и вечно потная футболка. Де Рон, ты уже выиграл свой кубок", – гласила надпись.

Де Рон проиграл все финалы, в которых участвовал. Мартен уступил с Аталантой в трёх финалах Кубка Италии и проиграл со сборной Нидерландов финал Лиги наций 2018/19.

Матч Аталанта – Байер состоится в среду, 22 мая, в Дублине. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Байер остался непобедимым, Бавария сенсационно отдала серебро Штутгарту, Ройс устроил last dance в Дортмунде