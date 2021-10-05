"У мене немає проблем з Кейлором. Я в Парижі для того, щоб грати, і початкові труднощі – це природньо. Я тут для того, щоб грати, і впевнений, що все буде чудово.

Мбаппе: У кінці липня я чітко сказав ПСЖ, що хочу піти

Збірна Італії та ПСЖ – дві абсолютно різні команди. У збірної є чітке обличчя, ми раді нинішньому стану справ тут. Ми готові грати за тренера, ми добре ладнаємо, ми з радістю відвідуємо збори. Ситуації дуже різні, не думаю, що можна порівнювати", – цитує Доннарумму Marca.

Нагадаємо, влітку ПСЖ підписав Джанлуїджі на правах вільного агента. За 4 проведених матчі італійський голкіпер пропустив три м'ячі.

ПСЖ зазнав першої поразки в сезоні – Мессі не вистачило сантиметрів, збиті приціли Неймара та Мбаппе, нова перлина Ренна