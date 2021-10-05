Доннарумма: У мене немає проблем з Навасом в ПСЖ
Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма розвіяв чутки про напружені відносини з іншим голкіпером парижан Кейлором Навасом.
"У мене немає проблем з Кейлором. Я в Парижі для того, щоб грати, і початкові труднощі – це природньо. Я тут для того, щоб грати, і впевнений, що все буде чудово.
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Збірна Італії та ПСЖ – дві абсолютно різні команди. У збірної є чітке обличчя, ми раді нинішньому стану справ тут. Ми готові грати за тренера, ми добре ладнаємо, ми з радістю відвідуємо збори. Ситуації дуже різні, не думаю, що можна порівнювати", – цитує Доннарумму Marca.
Нагадаємо, влітку ПСЖ підписав Джанлуїджі на правах вільного агента. За 4 проведених матчі італійський голкіпер пропустив три м'ячі.
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