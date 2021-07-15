Доннарумма объяснил мотивы своего перехода в ПСЖ
Новоиспеченный голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма дал первый комментарий в статусе игрока парижан.
"Испытываю много эмоций в связи с победой на Евро-2020 и этим переходом. Я очень рад быть частью великого клуба. Я здесь, чтобы помочь команде побеждать. ПСЖ – замечательный клуб с большой историей, и я счастлив быть его частью.
Доннарумма официально перешел в ПСЖ
Сейчас я открываю новую главу в жизни. Я вырос в Милане как игрок и готов к новому приключению. Моя цель – расти дальше, тренируясь и не устанавливая ограничений. За последние годы у меня накопился большой опыт. Хочу больше побеждать и радовать болельщиков", – цитирует Доннарумму сайт парижан.
Джанлуиджи перешел в ПСЖ из Милана на правах свободного агента и подписал 5-летний контракт.
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