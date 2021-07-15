"Переживаю багато емоцій у зв'язку з перемогою на Євро-2020 і цим переходом. Я дуже радий бути частиною великого клубу. Я тут, щоб допомогти команді перемагати. ПСЖ – чудовий клуб з великою історією, і я щасливий бути його частиною.

Доннарумма офіційно перейшов у ПСЖ

Зараз я відкриваю нову главу в житті. Я виріс в Мілані як гравець і готовий до нової пригоди. Моя мета – рости далі, тренуючись і не встановлюючи обмежень. За останні роки у мене накопичився великий досвід. Хочу більше перемагати і тішити вболівальників", – цитує Доннарумму сайт парижан.

Джанлуїджі перейшов у ПСЖ з Мілана на правах вільного агента та підписав 5-річний контракт.

Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста