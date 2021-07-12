Джанлуїджі Доннарумма

Вік: 22 роки

Позиція: голкіпер

Клуб: –

Transfermarkt: 60 млн євро

Статистика у збірній Італії: 33 матчі

Після вирішального матчу традиційно відчувалося емоційне та фізичне спустошення. Хтось тонув у радощах, хтось посипав голову попелом – залежно від ваших симпатій у фіналі. Але було очевидно: необхідно трохи часу, щоб охолонути, структурувати думки і звикнути до нової реальності. Італія – новий король футбольної Європи.

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Дехто закидає, мовляв, головний герой Апеннін – це Гарет Саутгейт зі своїми традиційно невдалими замінами та зайвою обережністю, що межує із боягузтвом. Але – камон! – не варто знецінювати досягнення самої Скуадри Адзурри. Команда просто розкішно провела увесь цикл Євро, а її серія без поразок налічує вже 34 матчі. Grande!

…Він їхав на Євро-2020, а в спину плювали досі рідні фанати, які носили його на руках упродовж шести сезонів. І не скажеш, що їхній гнів був безпідставним. Джіджі Доннарумма втомився від Мілана, який дав йому все. Ситуацію не врятував навіть успішний попередній сезон, коли "россонері" стали віце-чемпіонами Італії і вперше за енну кількість років гарантували собі виступ у груповому турнірі ЛЧ. Нашіптувач Міно Райола нарешті досягнув свого – переконав 22-річного таланта, мовляв, у Мілані для нього вже затісно. А, можливо, кишеня скандального агента, ласого на щедрі комісійні, просто занадто широка для бюджету, який могли виділити на Сан-Сіро?

У будь-якому випадку, Доннарумма став заручником інтриг. Рідні тіфозі цькують за зраду, контракт із Міланом добігає до завершення, а майбутнє у ПСЖ – дуже туманне. Навіть великий Златан, ще той спеціаліст зі зміни клубів, висловився про одноклубника критично: "Я б порадив йому залишитися у Мілані. Дуже шкода, що він іде".

Дев’ять із десяти футболістів, навіть значно загартованіших, розкисли б під таким пресингом. Напередодні великого форуму дуже важлива впевненість у своїх силах і психологічна рівновага. Надто, коли ми говоримо про голкіпера. Існували побоювання, що Доннарумма "попливе", зламається, припуститься фатальних помилок.

Що ми побачили натомість? Моноліт! Джіджі діяв спокійно, виважено, надійно. Так, як завжди. Так, наче нічого й не трапилось. 22-річний пацан вселяв упевненість у значно старших партнерів. Наприклад, Бонуччі і К’єлліні на двох – 70 років! Леонардо та Джорджо також неймовірно відіграли у цьому турнірі, а кіпер комфортно почувався за їхніми спинами. Проте й вони, варто визнати, не ходили б настільки часто та успішно в атаку, якби ворота не захищав саме Доннарумма.

Двічі доля Італії вирішувалася у серіях пенальті. Тобто, залежала від п’ятірки, обраної Манчіні, а також молодого голкіпера. В обох випадках Джіджі з честю впорався із "лотереєю". Вміння брати 11-метрові – це голкіперська "вишка". Якщо у тобі немає цього скілла, видатним ти не станеш. Доннарумма виграв усі свої 5 серій (двічі – за збірну, тричі – за клуб). Це вже давно стало закономірністю, а не щасливою випадковістю.

У футболі він не новачок, проте практично вся кар’єра ще попереду. Упродовж двох десятиліть Італія молилася на Буффона. Настав час молитися на іншого Джіджі – Джіджі Доннарумму, найкращого гравця Євро-2020!

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