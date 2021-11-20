Доннарумма не попал в заявку ПСЖ на матч с Нантом – Месси и Неймар в обойме
14:28 - Читати українською
Маурисио Почеттино выбрал исполнителей, которые будут защищать цвета ПСЖ в поединке с Нантом.
Лионель Месси вернулся из лагеря сборной Аргентины невредимым и сможет сыграть в матче 14-го тура Лиги 1 против Нанта, Неймар также в заявке.
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В список не попал Джанлуиджи Доннарумма, у голкипера парижан заметили симптомы гастроэнтерита. Серхио Рамос, уже вернувшийся к тренировкам в общей группе, тоже остался вне заявки.
После 13 туров ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
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