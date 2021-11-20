Маурісіо Почеттіно обрав виконавців, які захищатимуть кольори ПСЖ у поєдинку з Нантом.

Ліонель Мессі повернувся з табору збірної Аргентини неушкодженим та зможе зіграти у матчі 14-го туру Ліги 1 проти Нанта, Неймар також у заявці.

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До списку не потрапив Джанлуїджі Доннарумма, у голкіпера парижан помітили симптоми гастроентериту. Серхіо Рамос, який вже повернувся до тренувань у загальній групі, теж залишився поза заявкою.

Після 13-ти турів ПСЖ впевнено лідирує у Лізі 1, випереджаючи найближчого переслідувача на 10 очок.

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