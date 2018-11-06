toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛИ - ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Дом Жорди Альбы был ограблен

16:54 90 Читати українською
Дом Жорди Альбы был ограблен
Жорди Альба / фото: ФК Барселона

Защитник Барселоны Жорди Альба стал жертвой воров, которые проникли в дом игрока.

Полиция начала расследование ограбления игрока Барселоны Жорди Альбы, о котором стало известно вчера вечером.

Экс-игрок Арсенала-Киев был ограблен – детали инцидента

Воры вошли в дом Альбы через сад. Сам защитник и его семья в то время находились в доме. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает AS.

Сумма нанесенного ущерба не уточняется. По факту инцидента полиция начала расследование. К слову, сам Жорди Альба сейчас в составе Барселоны находится в Милане, где сегодня вечером каталонцы сыграют матч 4 тура Лиги чемпионов против Интера.

Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Теги
Испания Жорди Альба Жорди Альба Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Исмаили – лучший игрок УПЛ в октябре
    Україна — 13:0936 Исмаили – лучший игрок УПЛ в октябре
2
час
:
16
мин
Наполи
22:00
Пари Сен-Жермен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук