Дом Жорди Альбы был ограблен

Защитник Барселоны Жорди Альба стал жертвой воров, которые проникли в дом игрока.

Полиция начала расследование ограбления игрока Барселоны Жорди Альбы, о котором стало известно вчера вечером.

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Воры вошли в дом Альбы через сад. Сам защитник и его семья в то время находились в доме. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает AS.

Сумма нанесенного ущерба не уточняется. По факту инцидента полиция начала расследование. К слову, сам Жорди Альба сейчас в составе Барселоны находится в Милане, где сегодня вечером каталонцы сыграют матч 4 тура Лиги чемпионов против Интера.

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