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Экс-игрок Арсенала-Киев был ограблен – детали инцидента

18:30 121 Читати українською
Экс-игрок Арсенала-Киев был ограблен – детали инцидента
Преступники разбили стекло в автомобиле / Соцсети

Бывший футболист Арсенала-Киев Артем Гаевский был ограблен в центре столицы.

Экс-нападающий Арсенала припарковал свой автомобиль возле грузинского ресторана, где и находился во время ограбления, сообщает Xsport.

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Преступники разбили стекло автомобиля и похитили из салона личные документы, ключи от квартиры Гаевского и пистолет Макарова, который стреляет резиновыми пулями.

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Пока неизвестно, есть ли у экс-игрока Арсенала-Киев разрешение на оружие. Полиция завела уголовное дело, но преступники пока не задержаны.

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