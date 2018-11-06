Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Стартує 4 тур групового раунду Ліги чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" представляє анонс найцікавіших матчів та подій туру.

Топ-5 поєдинків 4 туру ЛЧ 2018/2019

1. Наполі – ПСЖ (група С)

Вівторок, 6 листопада, 22:00

Неаполь, Сан-Паоло

Наполі та ПСЖ видали феєричну гру у Парижі, де господарі поля змогли відігратися лише наприкінці завдяки неймовірному пострілу Анхеля Ді Марії. Неаполітанці несподівано потужно провели ту гру, майже ні в чому не поступившись паризькому гранду, а за деякими показниками навіть його переважали. Підсумкова перемога підопічних Карло Анчелотті виглядала б цілком заслуженою, але в розпорядженні у Томаса Тухеля є чимало гравців, індивідуальна майстерність яких здатна перевертати "з ніг на голову" навіть найскладніші для команди матчі.

Тьягу Сілва порівняв матч проти Наполі з війною

Ліверпуль у минулому турі прогнозовано легко розібрався вдома з Црвеною Звездою, а у Белграді, скоріш за все, повторить свій успіх і залишиться на першій позиції в групі, отже результат другого поєдинку між Наполі та ПСЖ зробить одного з суперників дещо ближчим до виходу з групи. Мабуть, після домашньої перемоги над Ліверпулем та класної гри у Парижі Наполі тепер не виглядає аутсайдером матчу проти ПСЖ. Підопічні Карло Анчелотті зіграють вдома при переповненому власними вболівальниками Сан-Паоло і мають усі шанси розраховувати на позитивний результат. Стосовно ж парижан, невиграш у цій грі суттєво ускладнить для них ситуацію в контексті боротьби за вихід до плей-офф, а поразка поставить Неймара, Мбаппе та Компанію на межу катастрофи.

Друга частина гостросюжетного трилера "Наполі – ПСЖ" пройде сьогодні у Неаполі

Наполі зараз перебуває в дуже пристойній формі. Карло Анчелотті змінив гру команди та на відміну від Мауріціо Саррі використовує абсолютно всіх футболістів, що є у нього в наявності. Підтвердженням цьому є той факт, що в усіх 14 поєдинках під керівництвом Анчелотті неаполітанці виходили на поле у різних стартових складах, лише Каліду Кулібалі був незамінним та зіграв у всіх матчах.

У шаленій формі перебуває Дріс Мертенс, який забиває за Наполі вже у чотирьох поєдинках поспіль, а в останньому матчі Серії А проти Емполі відзначився хет-триком. Також на старті сезону прекрасно діє улюбленець місцевої публіки Інсіньє, який після приходу Анчелотті та зміни позиції на полі серйозно додав у результативності.

ПСЖ під керівництвом Томаса Тухеля майже не помічає суперників у внутрішньому чемпіонаті, а на рахунку тріо Мбаппе – Неймар – Кавані вже 25 забитих голів та 10 асистів в усіх турнірах. Окрім цього не можна не відзначити й те, що після приходу Тухеля значно важливішу для команди роль відіграє Анхель Ді Марія, який також має досить пристойну статистику – 3 голи + 6 гольових передач.

Серед кадрових проблем у Наполі слід відзначити хіба що травмованого Верді, проте в будь-якому випадку навряд чи італійський правий вінгер зміг би залишити поза грою Хосе Кальєхона. У французького клубу ситуація є дещо гіршою, адже окрім давно травмованих Курзави та Дані Алвеса під питанням участь у грі проти Наполі й Едінсона Кавані. Є у Томаса Тухеля і привід порадіти, адже у команді зможе допомогти досвідчений ветеран Джанлуїджі Буффон, який вже відбув свою дискваліфікацію та готовий повернутися до Ліги чемпіонів.

Прогноз Футбол 24 – 2:1

У паралельному матчі групи С Ліверпуль приїде в гості до Црвени Звезди.

2. Інтер – Барселона (група В)

Вівторок, 6 листопада, 22:00

Мілан, Джузеппе Меацца

Міланський Інтер спробує взяти реванш у Барселони в домашньому матчі, адже тільки перемога над каталонцями збереже для "нерадзуррі" шанси посісти перше місце в групі. З іншого ж боку, ні Тоттенхем, ні ПСВ поки що не виглядають серйозними конкурентами для підопічних Спаллетті, і саме Інтер разом з Барселоною є фаворитами на вихід до плей-офф.

Спаллетті: Якби Інтер готувався як Барселона, він програв би їй 18:0

Інтер в останньому турі Серії А познущався над Дженоа (5:0), "нерадзуррі" виграють вже у семи поєдинках чемпіонату поспіль та разом з Наполі є головними переслідувачами Ювентуса. У поєдинку з генуезькою командою Спаллетті дав відпочити головному голеадору та капітану Інтера – Мауро Ікарді, отже аргентинський форвард сповнений сил та бажання переграти далеко не чужу для себе команду.

Ікарді зробить все від нього залежне, щоб засмутити Барселону у Мілані

Барселона після тріумфу в Ель Класіко ледь не зганьбилася у передмісті Мадрида: підопічні Ернесто Вальверде лише на останніх хвилинах відігралися, а згодом і дотисли Райо Вальєкано завдяки голам Дембеле та Суареса. Уругвайський нападник Барси відзначився п’ятьма голами у двох останніх поєдинках за свій клуб, а ще більшого оптимізму "блаугранас" перед матчем з Інтером додає той факт, що разом із командою до Мілана відправився і Лео Мессі, який має шанси з’явитися на полі у сьогоднішній грі.

Мессі попри травму потрапив у заявку на матч з Інтером

Прогноз Футбол 24 – 2:2

У паралельному матчі групи В Тоттенхем зіграє проти ПСВ Ейндховен.

3. ЦСКА – Рома (група G)

Середа, 7 листопада, 19:55

Москва, Лужнікі

У групі G московський ЦСКА матиме шанс повернутися у боротьбу за путівку до плей-офф, але для цього "армійцям" необхідна перемога над Ромою. Римляни дуже нестабільно виступають у Серії А та перебувають на неприйнятній для себе дев’ятій позиції, але в Лізі чемпіонів "вовки" у значно кращій ситуації після розгромної перемоги над ЦСКА у першому матчі, та за різницею м’ячів випереджають Реал.

ЦСКА ж після сенсаційної перемоги над все тим же мадридським Реалом мало чим може похизуватися: в чемпіонаті підопічні Гончаренка виступають нестабільно, а поразка від Роми на Стадіо Олімпіко поставила "армійців" у вкрай непросте становище і у Лізі чемпіонів.

Головна ударна сила "вовків" в атаці – Едін Джеко

Рома може змінити власника – нового кандидата пов'язують з Гройсманом

Російський клуб перед одним з вирішальних для себе матчів ЛЧ 2018/19 через травму не зможе розраховувати на основного центрального захисника Васіна та молодого хорватського опорника Бістровіча. Кадрові проблеми Роми виглядають більш суттєвими: поза грою через травми перебувають Пеллегріні, Карсдорп, Перотті та капітан команди Даніеле Де Россі.

Прогноз Футбол 24 – 1:2

У паралельному матчі групи G Вікторія Пльзень зіграє проти мадридського Реала.

4. Атлетіко Мадрид – Борусія Дортмунд (група А)

Вівторок, 6 листопада, 22:00

Мадрид, Ванда Метрополітано

Мадридський Атлетіко не надто впевнено розпочав сезон, і лише нестабільна гра інших лідерів іспанського футболу дозволяє підопічним Сімеоне перебувати близько до вершини Ла Ліги. "Матрацники" перед грою проти Борусії у Дортмунді ділили з підопічними Люсьєна Фавра першу сходинку групи А, але "чорно-жовті" просто знищили Атлетіко (4:0), і тепер мадридський клуб сповнений бажання помститися за ганебну поразку двотижневої давнини.

Дортмунд після погрому Атлетіко зіграв внічию з Гертою та мінімально переміг Вольфсбург і продовжує перебувати на вершині турнірної таблиці німецької Бундесліги. Люсьєн Фавр став для Борусії "чарівним лікарем" та повернув команді статус однієї з найкращих команд країни, окрім цього дортмундці мають дуже хороші шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів і повинні довести у Мадриді, що переконливий успіх у першій грі проти Атлетіко не є випадковістю. Особливу увагу "матрацникам" слід приділити ударному атакувальному тріо Ройс – Санчо – Алькасер, що на трьох цього сезону вже відзначилися 17 голами та 11 асистами.

Атлетіко – Борусія Д: Годін та Дієго Коста можуть пропустити матч

Атлетіко не є командою, що багато забиває, але на Ванда Метрополітано підопічні Сімеоне грають значно впевненіше, ніж у виїзних поєдинках. Найрезультативнішим гравцем "матрацників" навіть попри досить скромну статистику (3+2) є Антуан Грізманн, і якщо захисникам німецького клубу вдасться знешкодити "маленького принца", Атлетіко дуже важко буде розраховувати на успіх.

"Матрацники" покаладають великі сподівання на Грізманна

Борусія перед матчем має проблеми в захисній лінії: навряд чи допоможуть своїй команді Діалло, Піщек та Шмельцер. Атлетіко має ще більші кадрові проблеми, адже поза грою перебувають Коке, Годін та Дієго Коста, і якщо іспанський хавбек має шанси зіграти проти Борусії, то імовірність участі в матчі двох останніх є майже мінімальною.

Прогноз Футбол 24 – 2:2

У паралельному матчі групи А Монако прийматиме Брюгге.

5. Ювентус – Манчестер Юнайтед (група Н)

Середа, 7 листопада, 22:00

Турин, Ювентус Стедіум

Ювентус демонструє просто шикарну форму на старті сезону та майже не відчуває конкуренції у чемпіонаті Італії, а перемога над МЮ на Олд Траффорд, навіть не зважаючи на мінімальну перевагу в рахунку, була здобута у знущальницькому стилі. "Стара синьйора", здобувши перевагу після голу Дибали, впевнено та невимушено довела гру в Манчестері до логічного завершення. Тепер підопічні Аллегрі мають хорошу можливість стати першою командою, що офіційно оформить перемогу у своїй групі ЛЧ 2018/19.

Юве після перемоги на Олд Траффорд здобув дві перемоги в рамках Серії А (Емполі – 2:1, Кальярі – 3:1) та встановив новий клубний рекорд, маючи в своєму активі 31 очко з 33 можливих (попереднє найкраще досягнення "б'янконеррі" – 30 очок після 11 турів у сезоні 2005/06). Надважливим гравцем в обоймі Масіміліано Аллегрі прогнозовано є Кріштіану Роналду, який вже впродовж восьми матчів поспіль в рамках Серії А не залишає поле без забитого м’яча або асиста. Всього на рахунку чинного володаря "Золотого м’яча" 7 голів та 6 гольових передач у поєдинках за новий клуб, але в Лізі чемпіонів CR7 поки що мовчить. Домашня гра проти МЮ – прекрасний привід нагадати прихильникам Ліги чемпіонів, як один з найрезультативніших гравців цього турніру за всю історію святкує забиті м’ячі, і є передчуття, що Кріштіану не підведе.

Погба повертається до Турина

Манчестер Юнайтед після домашньої поразки від Ювентуса двічі переміг у АПЛ (Евертон та Борнмут – двічі по 2:1) і перебуває у досить непоганому настрої. Інша справа, що перевага підопічних Жозе Моурінью над Валенсією та Янг Бойз не є суттєвою, і у випадку фіаско в Турині МЮ може опинитися на третій позиції групи H. Це аж ніяк не влаштує "червоних дияволів", проте в середу суперником Юнайтед буде один з головних претендентів на перемогу в турнірі, тож манкуніанцям для досягнення успіху потрібно буде в якійсь мірі стрибнути вище голови. Допомогти МЮ у цьому здатен Антоні Мартіаль, на рахунку якого чотири голи за клуб у трьох останніх поєдинках АПЛ.

Матч проти Ювентуса може стати останнім для Моурінью біля керма Манчестер Юнайтед

Стосовно кадрової ситуації, Ювентусу в грі проти МЮ точно не допоможе Емре Джан, також під питанням участь в поєдинку Манджукіча, Бернардескі та Дугласа Кости. У команди Жозе Моурінью ситуація є більш оптимістичною і португальський наставник розраховує на найсильніших своїх гравців.

Прогноз Футбол 24 – 3:1

У паралельному матчі групи Н Валенсія прийматиме Янг Бойз.

Топові інтриги туру:

Повернення Буффона до Італії

Джанлуїджі Буффон сьогодні може дебютувати за ПСЖ у Лізі чемпіонів. За іронією долі, статися це може у Неаполі, де легендарний Джіджі провів чимало матчів за Ювентус в рамках Серії А. Голкіпер, якому у січні наступного року виповниться 41, все ще перебуває у хороших кондиціях та сповнений мотивації допомогти парижанам вийти до плей-офф турніру. Мрію про перемогу у Лізі чемпіонів ніхто не скасовував.

Буффон має шанс дебютувати за ПСЖ в ЛЧ у Неаполі

Повернення Погба на Ювентус Стедіум

Поль Погба провів чотири сезони у футболці Ювентуса, після чого повернувся до МЮ за 110 мільйонів євро. Обидва клуби є нечужими для Поля, а повернення французького хавбека на Ювентус Стедіум буде не менш цікавим за приїзд Роналду на Олд Траффорд у минулому турі. Погба повинен бути одним з лідерів Юнайтед і саме він має повести партнерів за собою у важкому матчі в Турині.

Соларі – проблеми Реала – 7:5 – що вже виправив і над чим варто попрацювати тимчасовому керманичу "вершкових"

Дебют Соларі-тренера в ЛЧ

Реал виграв дебютний матч під керівництвом тимчасового (поки що?) наставника Сантьяго Соларі, і тепер колишній півзахисник "бланкос" дебютує у Лізі чемпіонів. Суперник у Реала більш ніж зручний (Вікторія Пльзень), проблемою для мадридців може стати низка травм, що "викосила" захист Реала: у матчі проти чемпіона Чехії "вершкові" через травми не розраховують на Варана, Марсело, Карвахаля та Вальєхо.

Артур Киселевський, Футбол 24