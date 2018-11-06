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Будинок Жорді Альби був пограбований

16:53 413 Читать на русском
Будинок Жорді Альби був пограбований
Жорді Альба / фото: ФК Барселона

Захисник Барселони Жорді Альба став жертвою злодіїв, які проникли у будинок гравця.

Поліція розпочала розслідування пограбування гравця Барселони Жорді Альби, про яке стало відомо вчора ввечері.

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Злодії увійшли в будинок Альби через сад. Сам захисник та його сім'я в той час перебували в будинку. В результаті події ніхто не постраждав, повідомляє AS.

Сума завданих збитків не уточнюється. За фактом інциденту поліція розпочала розслідування. До слова, сам Жорді Альба зараз у складі Барселони перебуває у Мілані, де сьогодні ввечері каталонці зіграють матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Інтера.

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Теги
Іспанія Жорді Альба Жорді Альба Барселона Барселона
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