Генеральный директор Ювентуса Фабио Паратичи изучает бразильского защитника Шахтера, а представители "Старой синьоры" будут присутствовать на матче "горняков" с Интером.

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По информации Calciomercato, Ювентус ожидает, что донецкий клуб потребует около 20 млн евро и попытается осуществить трансфер летом 2021 года. Также сообщается, что в туринском клубе убеждены, что расходы на переход Додо будут оправданными, поскольку "бьянконери" имеют эту позицию 29-летнего Данило и 32-летнего Кударадо.

К слову, бразилец провел 16 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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